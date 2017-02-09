Под Светлогорском груженая фура съехала в кювет. Водитель: «Выпил, чтобы согреться и снять стресс»

Ночью с 7-го на 8-е февраля между деревней Ракшин и Курганом Славы под Светлогорском в кювете оказался большегруз. По информации ГАИ, водитель уснул за рулем, сообщает портал «Ранак».

МАЗ-MAN, груженный стеклобоем, направлялся в Гомель из Минска по трассе Р82. В какой-то момент водитель просто уснул за рулем, в результате фура съехала в кювет, зацепив дерево. Мужчина не пострадал.





Как сообщается в видеосюжете, прибывшие на место ДТП инспекторы ГАИ почувствовали от водителя запах алкоголя. Освидетельствование показало почти два промилле. Водитель факт того, что был за рулем нетрезвым, отрицает и объясняет свое состояние тем, что выпил ночью, уже после аварии, чтобы снять стресс и согреться. Проводится проверка.



