Под Светлогорском груженая фура съехала в кювет. Водитель: «Выпил, чтобы согреться и снять стресс»

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  • 09 февраля 2017, 11:16
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Ночью с 7-го на 8-е февраля между деревней Ракшин и Курганом Славы под Светлогорском в кювете оказался большегруз. По информации ГАИ, водитель уснул за рулем, сообщает портал «Ранак».

МАЗ-MAN, груженный стеклобоем, направлялся в Гомель из Минска по трассе Р82. В какой-то момент водитель просто уснул за рулем, в результате фура съехала в кювет, зацепив дерево. Мужчина не пострадал.


Как сообщается в видеосюжете, прибывшие на место ДТП инспекторы ГАИ почувствовали от водителя запах алкоголя. Освидетельствование показало почти два промилле. Водитель факт того, что был за рулем нетрезвым, отрицает и объясняет свое состояние тем, что выпил ночью, уже после аварии, чтобы снять стресс и согреться. Проводится проверка.

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Метки: Авто (3895), Происшествия (10052), Область (3823)

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