В Светлогорске без капремонта может обрушиться автомобильный мост, но денег нет даже на проект

В Светлогорске автомобильный мост через железнодорожные пути на окраине Молодёжного микрорайона был построен с многочисленными нарушениями. Об этом стало известно в результате экспертизы, проведённой в 2014 году из-за начавшегося разрушения опор моста.

В своём нынешнем состоянии путепровод представляет опасность, утверждают железнодорожники. В КЖУП «Светочь», на балансе которого находится мост, с ними согласны. Сооружению необходим срочный дорогостоящий капитальный ремонт.

«Арматура ржавеет и гниет...»

«Путепровод в Светлогорске построен на стоечных опорах, которые начали разрушаться, — сказал по телефону начальник отдела пути Гомельского отделения Белорусской железной дороги Юрий Нищук. — В минском проектном институте, куда обратился собственник сооружения, КЖУП "Светочь", им дали рекомендацию временно, как исключительный вариант, взять опоры в металлическую обойму, и дальше произвести капитальный ремонт. Два года назад их взяли в обойму — и так они и стоят, продолжая разрушаться. Трещины разрастаются, бетон осыпается, арматура потихонечку ржавеет, гниёт. Но нужно очень хорошо понимать: разрушаются именно несущие нагрузку конструкции путепровода. Трещина говорит о том, что несущей способности у опоры практически нет, потому что эта трещина все нагрузки на себя разгружает. Если нагрузка будет достаточно большой, опора переломится. В таком состоянии объект может эксплуатироваться не более года. Дальше должен быть капитальный ремонт по восстановлению несущих конструкций».







По информации Юрия Нищука, проблеме уже несколько лет, и железнодорожники неоднократно обращали на неё внимание коммунальщиков, районных властей, вышестоящих организаций. Однако кардинально решить проблему, поставив аварийную конструкцию на ремонт, пока не удаётся.



«В ответ на множество обращений, направленных нами за несколько лет в различные инстанции, в марте прошлого года мы получили письмо за подписью директора ГО "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрия Згурского, — говорит Юрий Нищук. — В нем сказано, что "областной бюджет не располагает возможностью по выделению средств на проведение капитального ремонта. Светлогорскому райисполкому предлагается рассмотреть вопрос ремонта аварийных конструкций без привлечения средств бюджета: за счёт спонсорской помощи или иных источников, не запрещённых законодательством". Между тем существует даже предписание областной прокуратуры на проведение капитального ремонта путепровода».

Опоры моста взяли в обоймы, но это не выход

Как сообщили ranak.by в производственно-техническом отделе (ПТО) КЖУП «Светочь», мост через железнодорожные пути по ул. Шоссейной в Светлогорске был спроектирован в 1991 году. Монтажом конструкций путепровода занимался минский «Мостоотряд № 88», насыпь и подъездные пути сооружали специалисты СУ-112 светлогорского строительного треста № 20.







Мост был принят на баланс коммунального предприятия 1 декабря 1994 года. «В 1996 году было проведено первое обследование, и на тот момент каких-либо аварийных ситуаций выявлено не было, — сказал начальник ПТО Сергей Зайцев. — Но постепенно мост стал ветшать, и по результатам обследования, проведённого фирмой "Белинфостройпроект" в декабре 2014 года, были выявлены две опоры, требующие ремонтных работ. Мы их взяли в обоймы, но за последующие два года произошло ускоренное разрушение конструкций путепровода. В основном разрушению подвержены опоры, расположенные со стороны города. Насколько я понимаю, начала активно коррозировать арматура, лишенная слоя бетона. Не в последнюю очередь это произошло из-за динамических нагрузок: по путепроводу постоянно ездят грузовики, фуры, автобусы. Например, пожарная машина с водой весит более 20 тонн...»







Движение по мосту ограничат, нужен капитальный ремонт

В январе текущего года Светлогорский райисполком, рассмотрев техническое заключение «Белинфостройпроекта» по итогам обследования технического состояния конструкций путепровода, постановил ограничить с 9 февраля движение большегрузного транспорта на аварийном объекте. Согласно решению райисполкома № 88 от 19.01.2017г., по путепроводу нельзя будет передвигаться на грузовиках с массой свыше 3,5 тонн, и на автобусах (в том числе автомобилях с числом мест для сидения более девяти).



В районе аварийного моста уже повесили соответствующие дорожные знаки, автобусный парк и оператор маршрутных такси разработали и согласовали объездные маршруты для доставки жителей города через железнодорожные пути.



«Ограничение нагрузок — это правильная, но временная мера, — утверждает начальник отдела пути Гомельского отделения Белорусской железной дороги Юрий Нищук. — Если ничего не делать, опоры продолжат разрушаться: в трещины попадает вода, которая зимой замерзает, расширяется, ещё больше увеличивая трещину. Таким образом, несущая способность конструкции со временем всё падает и падает. Необходим капремонт. Понятно, что районный бюджет не потянет такие расходы, но есть же перспективные программы развития городов республики, утверждаемые Президентом, эти проекты нужно вносить туда. Да, потребуются большие капиталовложения, но это же долгосрочное решение проблемы, перспектива развития города! Ужиматься сегодня — это не значит, что завтра этого не будешь делать. Жизнь заставит!»







По предварительной оценке специалистов, стоимость капитального ремонта путепровода в Светлогорске может превысить 1 млн рублей (500 тысяч долларов). В то же время такое сооружение — это не примитивная времянка, а капитальное строение, и 20 лет эксплуатации — вовсе не какой-то запредельный срок для его безопасного использования.



Землетрясений и прочих катаклизмов, способных существенно повлиять на надёжность конструкции, в Светлогорске за это время не отмечалось. Не был повреждён мост и в результате крушения товарняка несколько лет назад: сошедшие с рельс вагоны тогда даже не задели опоры путепровода.



Неправильный проект и некачественные материалы

Мои сомнения в качестве строительства светлогорского путепровода подтвердил начальник ПТО КЖУП «Светочь» Сергей Зайцев: «По результатам обследования специалистами ООО «Белинфостройпроект» выявлено некачественное строительство путепровода, применение стройматериалов, бетона ненадлежащих характеристик и марок. Среди нарушений они отметили неправильное проектирование и монтаж водоотвода, некачественную гидроизоляцию, отторжение водозащитного слоя бетона по коррозийной трещине вследствие низкой водонепроницаемости бетона.







То есть при строительстве использовалась неморозостойкая марка бетона, в ряде мест при строительстве был нанесён недостаточный защитный слой бетона. Согласно выводу экспертов, «причиной снижения грузоподъёмности конструкции являются ненадёжные проектные решения, низкое качество материалов, примененных при сооружении путепровода. При отсутствии ремонта дефекты, выявленные при осмотре, будут интенсивно прогрессировать. Долговечность сооружения не обеспечена из-за низкого качества проектных и строительных работ. Многочисленные дефекты появились за непродолжительный период эксплуатации путепровода...»

Без ремонта мост эксплуатировать нельзя, но денег нет даже на проект



По словам Сергея Зайцева, ограничение на движение большегрузов будет действовать на протяжении года. За это время предстоит в срочном порядке доработать проектно-сметную документацию, заказанную некоторое время назад проектному институту, и выполнять ремонтные работы.







«Ситуация однозначная — если не провести ремонт, путепровод сделают пешеходным мостом, так как гарантии безопасности никто дать не может, — заключает Зайцев. — Нужно искать деньги — это проблема не только КЖУП «Светочь».



«Тендер на изготовление проектно-сметной документации выиграл проектный институт "Экомост", с которым мы заключили договор на 700 миллионов рублей (неденоминированных, — прим. авт.), — сказал ranak.by заместитель председателя Светлогорского райисполкома Дмитрий Шабетник. — Проект есть, но, к сожалению, мы до сих пор не смогли его оплатить. Все работы оцениваются примерно в 1 миллион рублей. Пока область ещё думает, ждёт распределения республиканских средств, которые Президент пообещал передать на местный уровень, и поэтому мы решили хотя бы ограничить движение, убрав приличную часть нагрузки на мост. Если процесс разрушения конструкций продолжится, мы его полностью закроем для движения».