Стало доброй традицией собирать в Москве, в последние выходные года, представителей силовых видов спорта на соревнования Ассоциации силового многоборья «Витязь». Не стал исключением и этот год, в минувшие выходные прошел уже 3 Чемпионат Европы им. Владимира Кравцова.

Одним из видов данных состязаний стал гиревой спорт. Из года в год растет количество участников, стран и что важно качественный компонент — результаты. Основным соревновательным упражнением был толчок гири длинным циклом в течение 30 минут, среди профессионалов, аматоров (любителей), мастеров (ветеранов), тинейджеров (младшая возрастная группа) и женщин. Гиревой спорт собрал 42 атлета из 6 стран.





Впервые внушительная команда гиревых марафонцев из Республики Беларусь приняла участие в Чемпионате Европы в количестве 7 мужчин и 1 девушки, родом из Светлогорска.





На основном старте года все показали свои лучшие результаты, удивив при этом не только коллег по помостам, но и присутствующих зрителей, и организаторов соревнований. Большинство спортсменов выполнили почетные звания АСМ «Витязь» в гиревом полумарафоне, установив рекорды Мира и Европы. Итоговые результаты следующие:

Профессионалы — гиря 32 кг:

60 кг. Тесловский Виктор (Бобруйск) 117 подъемов — 2 место;

70 кг. Смыкало Алексей (Минск ) 266 подъемов — 2 место;



80 кг. Цирибко Олег (Бобруйск) 310 подъемов — 1 место;

+100 кг. Мацкевич Сергей (Минск) 307 подъема — 1 место.

Мастера:

80 кг. Левчик Юрий (Минск) 326 подъемов — 3 место;

90 кг Климов Сергей (Минск) 456 подъемов — 1 место;

Панибратов Юрий (Витебск) 429 подъемов — 2 место;

Женщины:

WR (Рывок/10 кг)

Ковтная Анна (Светлогорск) 568 подъемов — 1 место.

В неофициальном командном первенстве Республика Беларусь заняла второе место, уступив Российской Федерации, по численному составу. Беларусь — 4 золотых, 3 серебряных, 1 бронзовая медаль.



