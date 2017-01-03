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  • Уроженка Светлогорска установила мировой рекорд, толкнув 10-килограммовую гирю 568 раз за полчаса

Уроженка Светлогорска установила мировой рекорд, толкнув 10-килограммовую гирю 568 раз за полчаса

  • 03.01.2017, 12:08, просмотры: 1009, Lovesun.by 0

Стало доброй традицией собирать в Москве, в последние выходные года, представителей силовых видов спорта на соревнования Ассоциации силового многоборья «Витязь». Не стал исключением и этот год, в минувшие выходные прошел уже 3 Чемпионат Европы им. Владимира Кравцова.

Одним из видов данных состязаний стал гиревой спорт. Из года в год растет количество участников, стран и что важно качественный компонент — результаты. Основным соревновательным упражнением был толчок гири длинным циклом в течение 30 минут, среди профессионалов, аматоров (любителей), мастеров (ветеранов), тинейджеров (младшая возрастная группа) и женщин. Гиревой спорт собрал 42 атлета из 6 стран.


Впервые внушительная команда гиревых марафонцев из Республики Беларусь приняла участие в Чемпионате Европы в количестве 7 мужчин и 1 девушки, родом из Светлогорска.


На основном старте года все показали свои лучшие результаты, удивив при этом не только коллег по помостам, но и присутствующих зрителей, и организаторов соревнований. Большинство спортсменов выполнили почетные звания АСМ «Витязь» в гиревом полумарафоне, установив рекорды Мира и Европы. Итоговые результаты следующие:

Профессионалы — гиря 32 кг:

  • 60 кг. Тесловский Виктор (Бобруйск) 117 подъемов — 2 место;
  • 70 кг. Смыкало Алексей (Минск ) 266 подъемов — 2 место;
  • 80 кг. Цирибко Олег (Бобруйск) 310 подъемов — 1 место;
  • +100 кг. Мацкевич Сергей (Минск) 307 подъема — 1 место.

Мастера:

  • 80 кг. Левчик Юрий (Минск) 326 подъемов — 3 место;
  • 90 кг Климов Сергей (Минск) 456 подъемов — 1 место;
  • Панибратов Юрий (Витебск) 429 подъемов — 2 место;

Женщины:

  • WR (Рывок/10 кг)
  • Ковтная Анна (Светлогорск) 568 подъемов — 1 место.

В неофициальном командном первенстве Республика Беларусь заняла второе место, уступив Российской Федерации, по численному составу. Беларусь — 4 золотых, 3 серебряных, 1 бронзовая медаль.


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Места: Светлогорск (1025), Москва (653)

Метки: Спорт (3758), Область (3700)

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