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  • Уроженка Светлогорска приняла участие в программах «Вечерний Ургант» и «Смак»

Уроженка Светлогорска приняла участие в программах «Вечерний Ургант» и «Смак»

  • 28.12.2016, 14:01, просмотры: 804, Марат Победимых, 0

В рамках кампании по продвижению российской киноленты «Викинг», которая выйдет в широкий прокат 29 декабря, уроженка Светлогорска Александра Бортич появилась сразу в двух передачах на «Первом канале» — «Вечерний Ургант» и «Смак».

У дневного Урганта, на передаче «Смак», Александра Бортич была единственной гостьей. В гости к Урганту вечернему Александра пришла вместе с исполнительницей одной из главных ролей фильма, Светланой Ходченковой.

На первых минутах передачи выяснилось, что Бортич играет Рогнеду (дочь полоцкого князя Рогволода). В процессе беседы Светлана в шуточной форме рассказала Урганту, что Александра Бортич является уроженкой Беларуси.

— Русский язык тоже разный бывает.

— Нет просто для неё-то он не родной, она же из Беларуси.

Светлана Ходченкова и Александра Бортич на передаче «Вечерний Ургант».

В передаче «Смак» Александра Бортич говорит, что она из Гродно и действительно, Саша с трёхлетнего возраста жила в этом замечательном городе.

Напомним, что молодая актриса уже сыграла в кинофильмах «Духless 2», «Неуловимые», «Как меня зовут» и сериале «Полицейский с Рублёвки».

Александра Бортич на передаче «Смак» с Иваном Ургантом.


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Места: Светлогорск (1024)

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