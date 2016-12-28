В рамках кампании по продвижению российской киноленты «Викинг», которая выйдет в широкий прокат 29 декабря, уроженка Светлогорска Александра Бортич появилась сразу в двух передачах на «Первом канале» — «Вечерний Ургант» и «Смак».
У дневного Урганта, на передаче «Смак», Александра Бортич была единственной гостьей. В гости к Урганту вечернему Александра пришла вместе с исполнительницей одной из главных ролей фильма, Светланой Ходченковой.
На первых минутах передачи выяснилось, что Бортич играет Рогнеду (дочь полоцкого князя Рогволода). В процессе беседы Светлана в шуточной форме рассказала Урганту, что Александра Бортич является уроженкой Беларуси.
— Русский язык тоже разный бывает.
— Нет просто для неё-то он не родной, она же из Беларуси.
Светлана Ходченкова и Александра Бортич на передаче «Вечерний Ургант».
В передаче «Смак» Александра Бортич говорит, что она из Гродно и действительно, Саша с трёхлетнего возраста жила в этом замечательном городе.
Напомним, что молодая актриса уже сыграла в кинофильмах «Духless 2», «Неуловимые», «Как меня зовут» и сериале «Полицейский с Рублёвки».
Александра Бортич на передаче «Смак» с Иваном Ургантом.
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Места: Светлогорск (1024)