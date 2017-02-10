Планируете ремонт и выбираете новую мебель?

Атмосферу Вашего дома создают множество вещей, одна из которых — мебель в этом жилом пространстве. Задумываясь о мебели мечты, Вы наверняка представляете её красивой, качественной, функциональной, продуманной до мелочей и за приемлемую цену.
В выборе мебели стоит обратить внимание на крупные фабрики, потому
что такой производитель, как правило, достигает высокого уровня
производства и технологий. Крупная фабрика, имея большой
производственный опыт и стабильное положение на рынке, может
гарантировать высокий уровень качества. Она сотрудничает с поставщиками
качественных материалов, фурнитуры и мебельных комплектующих. Кроме
того, такая компания имеет развитую дилерскую сеть, которая обеспечит
высокий уровень гарантийного и послегарантийного обслуживания мебели.
Яркий пример — фабрика «ЯВИД», которая уже более 25 лет производит
мебель из дуба. Благодаря собственному производству, новейшему
оборудованию известных производителей Италии и Германии, полному циклу
переработки древесины, уникальным технологическим решениям и
максимальному контролю качества продукции предприятие заслужило большой
авторитет у покупателей.
Высокое качество вовсе не означает, что цена на мебель такого
производителя будет заоблачной. Чтобы покупатели могли наслаждаться
высоким качеством кухни даже при разумном бюджете, фабрика ищет
инновационные решения и внедряет в производство современные технологии.
Тщательный контроль на всех этапах собственного производства и закупка
материалов и фурнитуры крупными партиями дают возможность снизить
себестоимость, что в конечном итоге отражается на цене. Также фабрика
формирует специальные предложения, позволяющие приобрести кухню с
оптимальным соотношением «цена-качество».
Кухни Yavid, выполненные из ценных пород древесины, — это не просто
кухни, это единение качества, дизайна и высокого уровня интеллекта, что
подтверждается многочисленными дипломами.
При производстве мебели используются комплектующие, фурнитура и
встраиваемая техника ведущих мировых производителей: направляющие, петли
и подъемные механизмы фирмы Blum (Австрия) — ведущего производителя
комплектующих для мебели; итальянские сушки из нержавеющей стали для
посуды; системы сортировки отходов фирмы ELLETIPE (Италия), ручки фирмы
BOSETTI MARELLA (Италия), современная система подсветки.
Предприятие «ЯВИД» - один из немногих производителей, комплектующих
мебель ящиками из массива дуба собственного производства. Ящик
обеспечивает быстрый доступ ко всему содержимому и удобное хранение.
Располагая внушительными объемами, они обладают высокой нагрузочной
способностью, легким и оригинальным дизайном. Оснащение таких ящиков
современными направляющими полного выдвижения позволяет выполнять
регулировку и быстрое снятие для уборки.
Предприятие «ЯВИД» использует петли Blum нового поколения со
встроенными доводчиками. Двери открываются мягко и бесшумно. Благодаря
инновационным технологиям петли с простой независимой регулировкой
фасады становятся быстросъемными.
С 15 января по 28 февраля 2017 г. компания Yavid дарит своим
покупателям скидки 10% на все группы мебели, а также скидку 15% на кухню
«НИКОЛЬ». Узнать подробности на сайте www.yavid.by
Yavid — мебель с душой
Вот уже более 25 лет мы создаем для вас мебель, оставляя в ней
частичку души. Кухни, спальни, гостиные, кабинетная мебель, библиотеки,
прихожие, обеденные группы из ценных пород древесины на любой вкус. У
нас вы приобретете мебель для всего жилого пространства в одном стиле и
цвете.
Предприятие «ЯВИД» включает полный цикл переработки древесины. Мы
используем новейшее оборудование известных производителей Италии и
Германии, качественные материалы и фурнитуру ведущих мировых
производителей. Мы соединили лучшие традиции и современные технологии,
что позволяет производить функциональную качественную и стильную мебель —
мебель нового поколения.
Мебель Yavid — это:
Модульные программы для всех групп мебели и индивидуальные пожелания.
Большой размерный ряд: ширина модулей от 150 мм до 1200 мм, высота от 360мм до 960мм. Широкая цветовая гамма.
Полное сопровождение проектов: от дизайн-проекта до установки. Гибкая система скидок!
Приглашаем ознакомиться с разделом «РАСПРОДАЖА ОБРАЗЦОВ»
Успейте приобрести мебель со скидкой до конца февраля!
www.yavid.by
Приглашаем посетить фирменный магазин в г.Гомеле по адресу:
г. Гомель,ул. Советская, 138А, 3 этаж
Время работы:
Пн. — Пт.: 10:00 — 19:00
Сб. — Вс.: 10:00 — 18:00
Тел.: 8(0232)29-58-59
Моб.: +375 (44) 532-52-52
Моб.: +375 (29) 807-52-52
salon.gomel@yavid.by
www.yavid.by
Самое обсуждаемое
В Гомеле открыли «горячую линию» по защите белорусского языка
В Донбассе убит командир сепаратистов Гиви
Леонид Судаленко: Возмущение декретом о «тунеядцах» гораздо сильнее, чем кажется властям
На что потрачены средства от гомельских тунеядцев
В Гомеле состоится первый суд против декрета «о тунеядцах»
Фотофакт: на кольце Кирова — Советская произошла авария, водители ищут свидетелей ДТП
Топ-10 идей для Гомеля, которые стоило бы реализовать