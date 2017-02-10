Планируете ремонт и выбираете новую мебель?

Атмосферу Вашего дома создают множество вещей, одна из которых — мебель в этом жилом пространстве. Задумываясь о мебели мечты, Вы наверняка представляете её красивой, качественной, функциональной, продуманной до мелочей и за приемлемую цену.

В выборе мебели стоит обратить внимание на крупные фабрики, потому что такой производитель, как правило, достигает высокого уровня производства и технологий. Крупная фабрика, имея большой производственный опыт и стабильное положение на рынке, может гарантировать высокий уровень качества. Она сотрудничает с поставщиками качественных материалов, фурнитуры и мебельных комплектующих. Кроме того, такая компания имеет развитую дилерскую сеть, которая обеспечит высокий уровень гарантийного и послегарантийного обслуживания мебели.





Яркий пример — фабрика «ЯВИД», которая уже более 25 лет производит мебель из дуба. Благодаря собственному производству, новейшему оборудованию известных производителей Италии и Германии, полному циклу переработки древесины, уникальным технологическим решениям и максимальному контролю качества продукции предприятие заслужило большой авторитет у покупателей.





Высокое качество вовсе не означает, что цена на мебель такого производителя будет заоблачной. Чтобы покупатели могли наслаждаться высоким качеством кухни даже при разумном бюджете, фабрика ищет инновационные решения и внедряет в производство современные технологии. Тщательный контроль на всех этапах собственного производства и закупка материалов и фурнитуры крупными партиями дают возможность снизить себестоимость, что в конечном итоге отражается на цене. Также фабрика формирует специальные предложения, позволяющие приобрести кухню с оптимальным соотношением «цена-качество».





Кухни Yavid, выполненные из ценных пород древесины, — это не просто кухни, это единение качества, дизайна и высокого уровня интеллекта, что подтверждается многочисленными дипломами.

При производстве мебели используются комплектующие, фурнитура и встраиваемая техника ведущих мировых производителей: направляющие, петли и подъемные механизмы фирмы Blum (Австрия) — ведущего производителя комплектующих для мебели; итальянские сушки из нержавеющей стали для посуды; системы сортировки отходов фирмы ELLETIPE (Италия), ручки фирмы BOSETTI MARELLA (Италия), современная система подсветки.









Предприятие «ЯВИД» - один из немногих производителей, комплектующих мебель ящиками из массива дуба собственного производства. Ящик обеспечивает быстрый доступ ко всему содержимому и удобное хранение. Располагая внушительными объемами, они обладают высокой нагрузочной способностью, легким и оригинальным дизайном. Оснащение таких ящиков современными направляющими полного выдвижения позволяет выполнять регулировку и быстрое снятие для уборки.





Предприятие «ЯВИД» использует петли Blum нового поколения со встроенными доводчиками. Двери открываются мягко и бесшумно. Благодаря инновационным технологиям петли с простой независимой регулировкой фасады становятся быстросъемными.

С 15 января по 28 февраля 2017 г. компания Yavid дарит своим покупателям скидки 10% на все группы мебели, а также скидку 15% на кухню «НИКОЛЬ». Узнать подробности на сайте www.yavid.by









Yavid — мебель с душой

Вот уже более 25 лет мы создаем для вас мебель, оставляя в ней частичку души. Кухни, спальни, гостиные, кабинетная мебель, библиотеки, прихожие, обеденные группы из ценных пород древесины на любой вкус. У нас вы приобретете мебель для всего жилого пространства в одном стиле и цвете.

Предприятие «ЯВИД» включает полный цикл переработки древесины. Мы используем новейшее оборудование известных производителей Италии и Германии, качественные материалы и фурнитуру ведущих мировых производителей. Мы соединили лучшие традиции и современные технологии, что позволяет производить функциональную качественную и стильную мебель — мебель нового поколения.

Мебель Yavid — это:

Модульные программы для всех групп мебели и индивидуальные пожелания.

Большой размерный ряд: ширина модулей от 150 мм до 1200 мм, высота от 360мм до 960мм. Широкая цветовая гамма.

Полное сопровождение проектов: от дизайн-проекта до установки. Гибкая система скидок!

Приглашаем ознакомиться с разделом «РАСПРОДАЖА ОБРАЗЦОВ»

Успейте приобрести мебель со скидкой до конца февраля!

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г. Гомель,ул. Советская, 138А, 3 этаж Время работы: Пн. — Пт.: 10:00 — 19:00 Сб. — Вс.: 10:00 — 18:00 Тел.: 8(0232)29-58-59 Моб.: +375 (44) 532-52-52 Моб.: +375 (29) 807-52-52 salon.gomel@yavid.by www.yavid.by



