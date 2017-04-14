Журналиста Павла Лобкова задержали в центре Москвы в костюме пениса

Журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков задержан в центре Москвы в костюме пениса, сообщили «Медузе» на телеканале. Лобков фотографировался в костюме рядом с инсталляцией на Никольской улице в виде пасхального яйца.

Первоначально о задержании сообщила «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на пост коллеги Лобкова Сергея Ерженкова в фейсбуке. В заметке «Би-би-си» утверждается, что Лобков своим костюмом поддерживал «композиционное единение» с инсталляцией на Никольской. «Медузе» на канале «Дождь» рассказали, что он снимался для программы «Бремя новостей».

Сюжет был отснят полностью и выйдет на «Дожде» 15 апреля. Оператора, который вместе с Лобковым работал над сюжетом, задерживать не стали.

Павла Лобкова оштрафовали на 500 рублей за нарушение общественного порядка, изъяли костюм и отпустили.