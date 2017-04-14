Европейский вещательный союз заявил о невозможности участия России в «Евровидении»

Организатор «Евровидения» Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил, что Россия не сможет участвовать в конкурсе в 2017 году. Об этом говорится в официальном заявлении ЕВС.

В заявлении говорится, что после подтверждения запрета на въезд российской певицы Юлии Самойловой на Украину, ЕВС предложил России два варианта. Первый — участвовать в конкурсе дистанционно, второй —выбрать другую кандидатуру для участия. Как отметил ЕВС, оба предложения «Первый канал» отклонил и отказался транслировать конкурс.

«К сожалению, это означает, что Россия больше не сможет принять участие в конкурсе в этом году. Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие, и сделали все возможное для достижения этой цели», — написано в заявлении ЕВС.

По словам председателя наблюдательного совета ЕВС Франка-Дитера Фрейлинга, организатор «Евровидения» осуждает решение украинских властей о запрете на участие Самойловой. Он сказал, что это удар по «неполитическому характеру и миссии» конкурса.

Ранее Россия выбрала для участия в конкурсе певицу Юлию Самойлову.

СБУ запретила Самойловой въезд на Украину на три года из-за того, что певица посещала Крым в 2015 году. Согласно украинскому законодательству, полуостров считается «временно оккупированной территорией», с которой действует особый правовой режим посещения. Украинские власти разрешают въезд в Крым из других стран только при получении специального разрешения от Киева. Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание до трех лет лишения свободы за нарушение этого правила.

По словам министерства иностранных дел России, запрет Самойловой приезжать в страну является «бесчеловечным актом».

До этого ВГТРК также сообщал, что в России не будут транслировать конкурс.

Финал «Евровидения» пройдет в Киеве 13 мая.