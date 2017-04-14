Кима не спасет ядерное оружие

Отряд американских боевых кораблей во главе с авианосцем «Карл Винсон» начал патрулирование в Южно-Китайском море вблизи берегов Северной Кореи.

В боевую группу входят также ракетный крейсер и два ракетных эсминца. На усиление этого отряда боевых кораблей в самые короткие сроки могут быть переброшены десятки надводных кораблей и подводных лодок ВМС США. О возможностях США нанести по Северной Корее разоружающий удар рассказывает военный обозреватель «Газеты. Ru» Михаил Ходаренок.

Концепция быстрого глобального удара, разработанная Пентагоном, предполагает нанесение массированного разоружающего удара обычным вооружением по любой стране мира в течение одного часа. Этот удар может быть осуществлен в том числе силами передового базирования, экспедиционных воздушных сил и авианосных ударных групп. Американцы рассматривают такие действия как один из способов уничтожения ядерных арсеналов своих вероятных противников. Не исключено, что в потенциальной войне против Северной Кореи будет реализован один из подобных сценариев.

Во вторник, 11 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином попросил последнего проинформировать лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о том, что на вооружении США есть не только авианосцы, но и атомные подводные лодки.

«Нельзя позволить КНДР распоряжаться ядерным оружием. Пока у них нет средств доставки ядерных вооружений, но они у них будут», — подчеркнул Трамп.

Для усиления группировки ВМС США у Корейского полуострова будет использован Седьмой флот США. В зону ответственности этого оперативно-стратегического объединения американских ВМС входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана. В настоящее время Седьмой флот является крупнейшим объединением передового базирования ВМС США (базы Йокосуку и Сасебо в Японии и Апра на острове Гуам).

В первую очередь на помощь «Карлу Винсону» из состава Седьмого флота подойдут атомный ударный авианосец «Джордж Вашингтон», крейсеры с управляемым ракетным оружием (УРО) типа «Тикондерога» «Энтиетам» и «Шайло», эсминцы типа «Арли Берк» с управляемым ракетным оружием «Куртис Уилбор», «Джон Маккейн», «Фитцжеральд», «Стетхем», «Лассен», «Маккембл» и «Мастин», атомные подводные лодки «Чикаго», «Ки-Уэст» и «Оклахома-Сити».

Только на одном крейсере УРО находится 122 устройства для вертикального пуска (УВП) крылатых ракет морского базирования типа «Томагавк». Эсминцы типа «Арли Берк» (два таких сопровождают «Карл Винсон»), в свою очередь, имеют до 74 таких УВП.

Однако для усмирения Ким Чен Ына американцы могут сосредоточить существенно больше сил, чем те, которыми располагает Седьмой флот. За счет межтеатровых перегруппировок в район боевых действий будут передислоцированы силы и средства других флотов ВМС США — 2, 3, 4, 5 и 6-го.

Для возможных ударов по объектам Ким Чен Ына будут привлечены подводные лодки типа SSGN-726 «Огайо» (Ohio), SSGN-727 «Мичиган» (Michigan), SSGN-728 «Флорида» (Florida), SSGN-729 «Джорджия» (Georgia). Эти атомные подводные лодки — бывшие ракетные подводные крейсеры стратегического назначения ВМС США. В свое время они были переоборудованы в носители крылатых ракет морского базирования, и сегодня на борту каждой из этих субмарин имеется по 154 КРМБ ВGM-109 «Томагавк».

В целом группировка ВМС США, созданная для усмирения Ким Чен Ына, может включать до 4–6 ударных авианосцев типа «Нимиц», 10–12 крейсеров типа «Тикондерога», 15–20 эсминцев типа «Арли Берк», 15–20 подводных лодок типа «Вирджиния» и «Лос-Анджелес», корабли управления и суда обеспечения.

Эта армада может несколько раз подряд снести с лица земли пункты высших звеньев управления, узлы связи, объекты противовоздушной обороны, ядерные полигоны и позиционные районы ракетных войск КНДР.

Причем это может произойти с такой быстротой, что Ким Чен Ын просто не успеет воспользоваться своим козырем — немногими ядерными боеприпасами, которые имеются в его распоряжении.

Кроме того, для усиления воздействия по КНДР будут привлечены не только силы ВМС США, но и силы и средства командования ВВС США в зоне Тихого океана — 5-я (Япония), 7-я (Южная Корея), 11-я (Аляска), 13-я (Гавайи) воздушные армии. Помимо этого, в зону боевых действий будет передислоцирована часть сил Глобального ударного командования (в первую очередь стратегические бомбардировщики 8-й воздушной армии).

По самым осторожным оценкам, только в первом массированном ракетно-авиационном ударе будет применено не менее 2–2,5 тыс. крылатых ракет морского и воздушного базирования.

В результате подобного удара Ким Чен Ын будет лишен возможности применить свое оружие массового поражения. Одновременно с этим будет произведена парализация государственного и военного управления, вывод из строя узлов связи и объектов противовоздушной обороны. Затем уже без малейших помех со стороны противника начнется планомерное избиение оставшихся сил и средств северокорейского лидера.

Если же вожди КНДР рассчитывают укрыться в заглубленных пунктах управления и спрятать в подземных бункерах свое ядерное оружие, то и на этот случай у американцев приготовлена для них масса сюрпризов.

В частности, в 2011 году ВВС США приняли на вооружение новую противобункерную бомбу, масса которой составляет 13,6 тонны.

Этот боеприпас получил обозначение GBU-57. Вес боевой части этой бомбы составляет 2,5 тонны. GBU-57 способна пробить до 60,9 метра армированного бетона.

В богатом арсенале американцев есть бомбы и помельче. К таковым относятся, в частности, BLU-109/B. Масса боевой части бомбы составляет 240 килограммов. Бомба весом 907,2 килограмма способна пробивать железобетонные перекрытия толщиной до 1,8 метра.

Одной из самых эффективных американских бетонобойных бомб считается GBU-28. Она комплектуется боевой частью массой 286 килограммов и способна проникать в землю на глубину до 30 метров или пробивать армированные бетонные перекрытия толщиной более 6 метров.

Наконец, в богатом арсенале ВВС США есть и так называемая «Мать всех бомб». Это GBU-43/B — тяжелый боеприпас фугасного действия. «Мать всех бомб» сегодня является одной из самых больших авиабомб в мире. Она комплектуется системой спутникового наведения. Бомба весит 9,5 тонны и снабжена 8,4 тонны взрывчатки.

В такой ситуации Ким Чен Ыну вместе с товарищами по партии спрятаться будет достаточно сложно.

Видимо, именно по этим причинам 11 апреля Северная Корея предупредила США, что будет использовать ядерное оружие в ответ на любую военную угрозу. Однако если США используют разновидность стратегии быстрого глобального удара, возможности КНДР воспользоваться своим ядерным оружием вызывают очень большие сомнения.

Спасти Ким Чен Ына может только одно: если Китай убедит администрацию Дональда Трампа ограничиться экономическими и дипломатическими мерами воздействия на Северную Корею.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты. Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).