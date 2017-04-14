Американский подросток случайно убил себя в прямом эфире

Подросток из Атланты (штат Джорджия) непреднамеренно убил себя во время прямой трансляции в Instagram Live.

13-летний Малачи Хемфилл во время трансляции решил показать своим зрителям пистолет.

Как рассказала его мать, члены семьи услышали оглушающий звук, побежали в комнату ребенка и обнаружили его на полу в крови. Парня доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

В настоящее время полиция выясняет, как несовершеннолетний ребенок мог найти пистолет. Мать отметила, что оружие ему отдал друг, а тот, в свою очередь, забрал его у неизвестного.