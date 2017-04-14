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В Санкт-Петербурге в руках у подростка сработало взрывное устройство

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  • 14 апреля 2017, 09:43
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В Санкт-Петербурге рядом с библиотекой им. Чернышевского на проспекте Кима, 4 произошел взрыв. Об этом сообщает «Фонтанка. ру» со ссылкой на работников библиотеки.

По данным издания, взрывное устройство сработало в руках подростка 14-15 лет. Сообщается, что у пострадавшего — травматическая ампутация кисти. Его госпитализировали в детскую больницу № 2 Святой Марии Магдалины. Очевидцы рассказали, что молодой человек «что-то поднял около библиотеки», после чего произошел взрыв.

В пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что инцидент произошел около 18:40. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции.


Коммерсант
KSK 13-14 04:

Места: Санкт-Петербург (140)

Метки: Происшествия (10201)

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