В Санкт-Петербурге в руках у подростка сработало взрывное устройство

В Санкт-Петербурге рядом с библиотекой им. Чернышевского на проспекте Кима, 4 произошел взрыв. Об этом сообщает «Фонтанка. ру» со ссылкой на работников библиотеки.

По данным издания, взрывное устройство сработало в руках подростка 14-15 лет. Сообщается, что у пострадавшего — травматическая ампутация кисти. Его госпитализировали в детскую больницу № 2 Святой Марии Магдалины. Очевидцы рассказали, что молодой человек «что-то поднял около библиотеки», после чего произошел взрыв.

В пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что инцидент произошел около 18:40. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции.