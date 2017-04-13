В Москве коммунальщики отфотошопили 7000 сугробов для отчета перед мэрией

Мэрия Москвы потребовала от всех районных чиновников провести проверку по фактам исправления жалоб жителей с помощью фотошопа и постановочных фотографий. За три зимних периода с 2015 по 2017 год выявлено более 7000 случаев уборки снега и дорог фотошопом. В реальности же дороги так и оставались заваленными снегом.

Выявить факты работ удалось с помощью портала «Наш город». Жители Москвы направляли запросы и жалобы, а получая фотографии с убранными дворами, прикрепляли в портале свои — уже реальные — снимки.









— Количество выявленных фактов фотошопа и постановочных фотографий превысило семь тысяч. Все они были обосновано опровергнуты жителями через портал «Наш город». Наибольшее количество таких случаев приходится на Восточный, Северный и Южный административные округа, — рассказал источник Лайфа.

По всем перечисленным фактам назначены служебные проверки. Требования отчитаться за своих горе-работников разосланы во все районы столицы.