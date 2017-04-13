Туристы за год накидали в римский фонтан Треви почти 1,5 млн евро

Туристы в 2016 году набросали в знаменитый римский фонтан Треви монет на 1,4 млн евро, сообщает британская газета The Times.

Издание отмечает, что фонтан Треви, вероятно, самый прибыльный общественный памятник в мире.

Согласно поверью, человек, бросивший в фонтан монетку правой рукой, стоя к фонтану спиной, приедет в Рим еще раз.

Монеты из фонтана используются рядом итальянских благотворительных организаций, за работу которых отвечает католическая миссия Caritas.

Газета La Repubblica отмечает, что чаще всего в фонтане находят евро, доллары и иены. При этом в воду бросают не только деньги. Из фонтана в разное время доставали медальоны с изображениями Девы Марии и папы Римского Франциска, ключи, две вставных челюсти, замки, браслеты и множество солнцезащитных очков.

Фонтан Треви был построен в 1762 году. Он был соединен с акведуком, из которого в фонтан поступала чистая вода из-за пределов города. Типичный образец барочной архитектуры достигает 26 метров в высоту и 20 метров в ширину. В ноябре 2015 года фонтан вновь открылся после реставрации.