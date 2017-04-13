Красная панда попыталась напугать камень

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  • 13 апреля 2017, 13:40
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Никто не знает, что именно происходит на этом видео. Красная панда, выскочив из своей норы, увидела большой камень, встала на задние лапы и застыла в этом положении.

Вероятно, так она пыталась напугать камень. Но у нее ничего не получилось.



Meduza
KSK 13-14 04:

Метки: Шапито (78)

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