Путин: Отношения с США при Трампе деградировали

Российский президент Владимир Путин заявил, что отношения США и России при администрации американского коллеги Дональда Трампа деградировали.

«Рабочий уровень доверия в российско-американских отношениях, особенно в военной сфере, при администрации Дональда Трампа не стал лучше, а скорее деградировал», — сказал он в интервью телеканалу МИР.

Путин также отметил, что НАТО не трансформируется и продолжает жить в парадигме блокового противостояния.

«НАТО создавалась в условиях холодной войны и противоборства двух блоков, теперь такой ситуации нет... но родимые пятна “холодной войны” НАТО очень заметны», — считает он.

Ранее в Кремле заявили, что отношения России и США сейчас хуже, чем во времена холодной войны.

В Пентагоне же считают, что напряженность в отношениях США и России из-за Сирии «не выйдет из-под контроля».