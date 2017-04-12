Мужчина бросил в канализацию окурок, после чего произошел взрыв (видео)

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  • 12 апреля 2017, 19:43
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Мужчина бросил в канализационное отверстие на тротуаре окурок, после чего произошел взрыв.

Происшествие, предположительно, произошло в столице Ирана, его зафиксировала камера видеонаблюдения. На видео (оно появилось в Твиттере) видно, как после взрыва пострадавший мужчина отползает подальше от места происшествия.



Еврорадио
KSK 10-16 04:

Метки: Происшествия (10191), Шапито (76)

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