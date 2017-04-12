Пес по кличке Генерал открыл три двери и сбежал из клиники. А потом уснул во дворе

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  • 12 апреля 2017, 14:21
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В округе Стаффорд (штат Вирджиния) пес по кличке Генерал самостоятельно открыл три двери и сбежал из ветеринарной клиники. Согласно камерам наблюдения, происшествие случилось 10 апреля в 4 утра.

Хозяева поместили Генерала в клинику на время отпуска. Генерал — пиренейская горная собака, ему 10 лет. Сообщается, что его быстро нашли — пес уснул во дворе дома, расположенного по соседству.


Медуза
KSK 10-16 04:

Метки: Шапито (76)

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