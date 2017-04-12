Под оглушительные крики венесуэльцы забросали камнями машину президента Мадуро

  1. Главная страница
  2. В мире
  • 12 апреля 2017, 13:57
  • 769
  • 3




Несколько человек прорвали оцепление и забросали камнями машину президента Венесуэлы, когда он прибыл в город Сан-Феликс (штат Боливар) во вторник.

Как пишет газета El National, Мадуро вернулся в Венесуэлу из Гаваны, где принимал участие в совещании представителей стран Боливарианского Альянса. В Сан-Феликсе он должен был принять участие в мероприятиях, посвященных двухсотлетию битвы за независимость страны от Испании. После того, как толпа прорвала оцепление, трансляция по национальному телевидению была прервана, отмечает newsru.com.

«Пять человек были арестованы за бросание тяжелых предметов в машину, в которой находился Николас Мадуро», — сообщила в Twitter журналистка Паблейса Остос.

Известно, что двое из задержанных являются несовершеннолетними.


Салiдарнасць
KSK 10-16 04:

Метки: Политика (12644)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Шторы:

Самое читаемое