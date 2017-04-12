Под оглушительные крики венесуэльцы забросали камнями машину президента Мадуро

Несколько человек прорвали оцепление и забросали камнями машину президента Венесуэлы, когда он прибыл в город Сан-Феликс (штат Боливар) во вторник.

Ya al Pueblo de Bolívar no lo engañas más!Venezuela entera te aborrece @nicolasmaduro y a tú narco corrupta cúpula! #EleccionesYA pic.twitter.com/IMD27839MC — Henrique Capriles R. (@hcapriles) 12 апреля 2017 г.

Как пишет газета El National, Мадуро вернулся в Венесуэлу из Гаваны, где принимал участие в совещании представителей стран Боливарианского Альянса. В Сан-Феликсе он должен был принять участие в мероприятиях, посвященных двухсотлетию битвы за независимость страны от Испании. После того, как толпа прорвала оцепление, трансляция по национальному телевидению была прервана, отмечает newsru.com.

«Пять человек были арестованы за бросание тяжелых предметов в машину, в которой находился Николас Мадуро», — сообщила в Twitter журналистка Паблейса Остос.

Известно, что двое из задержанных являются несовершеннолетними.