Дания готова изменить законодательство, чтобы заблокировать газпровод «Северный поток»

«Правительство Дании хочет изменить законы страны так, чтобы они позволяли заблокировать предложенный Россией газопровод в Европу. Это знак нарастающей тревоги Евросоюза по поводу данного проекта», — сообщает Рошель Топленски в Financial Times.

«Ларс Кристиан Лиллехольт, датский министр энергетики, сказал FT, что датское правительство предлагает законопроект, позволяющий учитывать внешнеполитические и оборонные соображения при оценке, следует ли разрешить такие проекты, как «Северный поток 2», — передает журналистка.

«По словам Брюсселя, проект "Северный поток 2″ противоречит европейским энергетическим целям — разнообразить поставки газа, урезать энергетическую зависимость от России и добиться продолжения поступления газа через Украину, которая все еще сильно зависит от транзитного дохода от существующих газопроводов», — говорится в статье.

«Тем не менее, Европейской комиссии не удается найти юридические основания, чтобы поставить под вопрос СП2», — указывает автор.