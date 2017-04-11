Задержанный в Стокгольме узбек признался в совершении теракта

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  • 11 апреля 2017, 14:13
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Задержанный после атаки в Стокгольме 39-летний этнический узбек, признался в совершении террористического акта, заявил его адвокат во вторник, 11 апреля, в ходе рассмотрения ходатайства об аресте подозреваемого.

После этого заявления защитника заседание проходило в закрытом режиме, передает агентство dpa.

В пятницу, 7 апреля, в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей, после чего врезался в витрину магазина и загорелся. В результате инцидента были ранены 15 прохожих. Погибли четыре человека — две подданных Швеции, бельгийка и британец.


Delfi
KSK 10-16 04:

Места: Стокгольм (40)

Метки: Политика (12638)

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