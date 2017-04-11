Польские эксперты заявили о разрушении самолета Качиньского из-за взрыва

Члены польской комиссии пришли к выводу, что причиной крушения Ту-154, на борту которого находился президент страны Лех Качиньский, был взрыв. Эту версию неоднократно выдвигал министр обороны Польши Антоний Мацеревич.

Польская комиссия, которая расследует обстоятельства крушения Ту-154 президента страны Леха Качиньского, пришла к выводу, что перед падением в корпусе самолета произошел взрыв. Выводы опубликованы в издании Dziennik.

«В результате проведенных экспериментов мы можем сказать, что наиболее вероятной причиной взрыва был термобарический заряд, который спровоцировал сильную ударную волну», — считают польские эксперты (цитата по Reuters).

Согласно итогам расследования, разброс осколков характерен для авиакатастроф, которые происходят как из-за столкновения лайнера с землей, так и из-за взрыва в воздухе.

Президентский самолет Ту-154 разбился при посадке на аэродром Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. На борту находились 96 человек, в том числе бывший польский президент Лех Качиньский с супругой, представители высшего военного командования Польши, депутаты сейма, члены правительства, а также общественные и религиозные деятели.

В течение семи лет после крушения самолета министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявлял, что президентский лайнер взорвался в воздухе, а не разрушился при столкновении с землей. Трагедию он называл «актом терроризма».

Национальный комитет по расследованию авиационных происшествий в 2011 году, напротив, представил доклад, в котором говорилось, что взрыва на борту самолета не было. По данным комитета, авария произошла из-за спуска Ту-154 ниже разрешенной минимальной высоты, в результате чего он врезался в дерево и упал.

В начале апреля этого года Национальная прокуратура Польши обвинила российских диспетчеров, а также неизвестное «третье лицо» в том, что они якобы умышленно спровоцировали авиакатастрофу.

По версии Межгосударственного авиационного комитета, причиной аварии стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а также подготовка пилотов и недостатки в обеспечении полета.