Польские эксперты заявили о разрушении самолета Качиньского из-за взрыва

Члены польской комиссии пришли к выводу, что причиной крушения Ту-154, на борту которого находился президент страны Лех Качиньский, был взрыв. Эту версию неоднократно выдвигал министр обороны Польши Антоний Мацеревич.
Польская комиссия, которая расследует обстоятельства крушения Ту-154 президента страны Леха Качиньского, пришла к выводу, что перед падением в корпусе самолета произошел взрыв. Выводы опубликованы в издании Dziennik.
«В результате проведенных экспериментов мы можем сказать, что наиболее вероятной причиной взрыва был термобарический заряд, который спровоцировал сильную ударную волну», — считают польские эксперты (цитата по Reuters).
Согласно итогам расследования, разброс осколков характерен для авиакатастроф, которые происходят как из-за столкновения лайнера с землей, так и из-за взрыва в воздухе.
Президентский самолет Ту-154 разбился при посадке на аэродром Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. На борту находились 96 человек, в том числе бывший польский президент Лех Качиньский с супругой, представители высшего военного командования Польши, депутаты сейма, члены правительства, а также общественные и религиозные деятели.
В течение семи лет после крушения самолета министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявлял, что президентский лайнер взорвался в воздухе, а не разрушился при столкновении с землей. Трагедию он называл «актом терроризма».
Национальный комитет по расследованию авиационных происшествий в 2011 году, напротив, представил доклад, в котором говорилось, что взрыва на борту самолета не было. По данным комитета, авария произошла из-за спуска Ту-154 ниже разрешенной минимальной высоты, в результате чего он врезался в дерево и упал.
В начале апреля этого года Национальная прокуратура Польши обвинила российских диспетчеров, а также неизвестное «третье лицо» в том, что они якобы умышленно спровоцировали авиакатастрофу.
По версии Межгосударственного авиационного комитета, причиной аварии стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а также подготовка пилотов и недостатки в обеспечении полета.
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