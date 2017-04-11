В центре Киева прогремел взрыв

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  • 11 апреля 2017, 11:43
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Сегодня ночью на улице Владимирской в центре Киева произошел взрыв. Соответствующую информацию передает портал 112.ua. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

Информации о пострадавших пока нет. Однако о последствиях кое-что известно.

Взрыв случился около часа ночи. Взрывной волной вынесло стекла на первом этаже дома, где находятся рестораны и банк. А кроме того, без стекла остались машины, которые стояли поблизости.

На месте ЧП найдены фрагменты взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело.


Юрий Бакеренко, СБ - Беларусь Сегодня
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