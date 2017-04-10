В Екатеринбурге коллекторы избили мальчика-инвалида из-за несуществующего долга матери

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении коллекторов, которые напали на 11-летнего мальчика-инвалида из-за якобы долга его матери, сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 163 УК России (вымогательство с применением насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По данным следствия, вечером 5 апреля в Екатеринбурге трое неизвестных мужчин напали на ученика пятого класса коррекционной школы.

Согласно предварительным данным, это были сотрудники коллекторского агентства.

Коллекторы избили ребенка в лифте его родного дома. По словам мальчика, мужчины требовали, чтобы его мать отдала долг в размере 300 тыс. руб.

По словам матери пострадавшего ребенка, такого денежного долга за ней не числится.

В СК добавили, что продолжают расследование уголовного дела.