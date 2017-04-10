В Екатеринбурге коллекторы избили мальчика-инвалида из-за несуществующего долга матери
- 10 апреля 2017, 10:13
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Места: Екатеринбург (15)
Метки: Криминал (7836)
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