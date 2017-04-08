СМИ: по делу о теракте в Стокгольме задержали гражданина Узбекистана

Человек, задержанный после теракта в Стокгольме вечером 7 апреля, — 39-летний выходец из Узбекистана. Об этом со ссылкой на источники сообщает шведский сайт Aftonbladet. Официально эта информация не подтверждена.
Имя задержанного в сообщении не называется. По информации издания, он проживает в одном из пригородов Стокгольма.
Знакомая мужчины рассказала журналистам, что он «никогда не говорил о политике или религии, а говорил лишь о том, как получить больше работы и отправить деньги семье» (по ее словам, у него четверо детей). Она заявила, сказано в публикации, что не верит в его причастность к теракту.
По данным Aftonbladet, в фейсбуке задержанного были найдены пропагандистские материалы террористической организации «Исламское государство»; он якобы поставил лайк фотографии, сделанной сразу после взрыва на Бостонском марафоне в 2013 году.
Днем 7 апреля неизвестный человек на грузовике сбил несколько человек на пешеходной улице в центре Стокгольма и врезался в универмаг. По последним данным, погибли четыре человека, 15 пострадали. Власти Швеции назвали случившееся терактом.
Полиция распространила фотографию мужчины, разыскиваемого в связи с терактом. Вечером стало известно, что в стокгольмском пригороде Мерсте задержан человек, похожий на мужчину со снимка.
Информации о его личности и о том, как именно он причастен к происшедшему, полиция не сообщила. Сайт Aftonbladet писал, что задержанный якобы признался, что имеет отношение к теракту.
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