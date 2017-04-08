Американским кораблем, который нанес удар по Сирии, командует женщина

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  • 08 апреля 2017, 12:15
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Американским эсминцем USS Porter (DDG 78), который нанес удар крылатыми ракетами по сирийскому аэродрому, командует женщина. Это капитан второго ранга Андрия Слаф (Andria Slough).


Напомним, что на рассвете 7 апреля американцы нанесли ракетный удар по сирийским самолетах. Президент Трамп объяснил это расплатой за применение силами Башара Асада химического оружия против жителей одного из городков на севере страны, который поддержал повстанцев.


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Метки: Политика (12632)

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