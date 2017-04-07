Ужесточен контроль на границах Шенгенской зоны

С 7 апреля каждый пересекающий границу Шенгенской зоны подвергнется проверке вне зависимости от своего гражданства.

С сегодняшнего дня контроль на внешних границах Шенгенской зоны ужесточен. Контролю будет подвергаться каждое лицо, пересекающее границу Шенгенской зоны, в том числе граждане стран-членов ЕС. Эти меры были приняты для более эффективной борьбы с терроризмом.

Таким образом, граждане стран-членов ЕС потеряли свою привилегию, ведь ранее их контроль осуществлялся выборочно, а тщательный контроль касался только граждан других государств. Сейчас каждого пересекающего границу будут проверять в специальной базе разыскиваемых лиц, а также в базе Интерпола. Это означает, что, вероятно, на пограничных пунктах и в аэропортах появятся очереди.

Ужесточения контроля на границах Шенгенской зоны потребовала Франция после терактов в Париже в ноябре 2015 года. Работа по введению более тщательного контроля ускорилась после терактов в Брюсселе в марте 2016 года. Считается, что растет угроза со стороны граждан ЕС, которые принимали участие в боях на стороне джихадистов в Сирии и Ираке, а затем приняли решение вернуться в Евросоюз.