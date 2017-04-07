Грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма, есть погибшие

Грузовой автомобиль въехал в толпу в центральной части Стокгольма. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев, несколько человек погибли.

Сообщается, что машина с пивом въехала в торговый центр на главной пешеходной улице города Дротнинггатан.

Число пострадавших полиция не называет. Местное радио утверждает, что три человека погибли, но подтверждения этой информации из других источников пока нет. Шведская газета Aftonbladet со ссылкой на очевидцев сообщает о двух погибших, пишет Русская служба Би-би-си.

По данным газеты, из торгового центра выбегают сотни людей. Центральная часть города оцеплена полицией.

По данным агентства ТТ, полиция не исключает, что у случившегося может быть террористическая подоплека, однако рассматривает и другие варианты.

ЧП произошло на Дроттнинггатан — главной пешеходной улице города, сообщает агентство РИА Новости.

По словам очевидца, грузовик врезался в гуляющих людей на большой скорости. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов.