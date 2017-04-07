В результате ракетного удара на базе в Сирии уничтожены все самолеты

Крылатые ракеты, выпущеные с американских военных кораблей, вывели из строя все самолеты на сирийской правительственной базе Шайрат. Об этом сообщил РИА Новости сотрудник авиабазы.

В свою очередь ливанский телеканал «Аль-Маядин», сообщает Reuters, также со ссылкой на источники объявил, что перед авиаударом большинство самолетов с базы Шайрат были эвакуированы.

Министерство информации Сирии назвало удар США по авиабазе «ограниченным» и «ожидаемым». Глава министерства подчеркнул, что не ожидает дальнейшего обострения ситуации.

По данным «Аль-Маядин», на базе Шайрат в результате авиаудара погибли пять человек. Число жертв, добавил телеканал, уточняется, однако оно вряд ли сильно возрастет. Правозащитная организация Syrian Observatory of Human Rights, базирующаяся в Лондоне, сообщила о как минимум 4 погибших.

Российские граждане в результате авиаудара по базе Шайрат не пострадали, сообщил "Интерфаксу«со ссылкой на собственные источники депутат Госдумы, первый зампред организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин.

Представители Пентагона ранее заявили, что предупредили российскую сторону о планах нанесения удара по базе Шайрат, а также «постарались избежать попадания ракет по объектам базы, где могут находиться россияне».

По словам корреспондента РИА Новости, часть авиатехники уцелела после удара по базе, в том числе пять истребителей. Уничтожены, по данным «России 24», девять самолетов. На фотографиях с базы видно, что часть ангаров и находящаяся в них техника, вероятно, не пострадали.