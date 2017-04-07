После новостей о ракетном ударе США по Сирии российский рубль ощутимо подешевел к доллару и евро

Доллар США и евро при открытии торгов на Московской бирже в пятницу заметно растут; рубль падает к бивалютной корзине в связи с сообщениями о ракетных ударах США по авиабазе в Сирии.

Первые сделки по доллару США прошли на «Московской бирже» в диапазоне 56,8525-57,075 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,88 руб./$1 (+48,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Таким образом, курс доллара локально превышал отметку 57 руб./$1 впервые с 29 марта. Евро вырос до 60,55 руб./EUR1 (+53,5 копейки), стоимость бивалютной корзины выросла на 50,61 копейки по отношению к уровню закрытия среды, до 58,53 рубля.

Доллар при этом оказался на 44,31 копейки выше уровня действующего официального курса, евро — на 46,73 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль падает к доллару и евро при открытии торгов в связи с сообщениями о ракетных ударах США по авиабазе в Сирии, что дестабилизирует общую ситуацию в мире и делает неопределенным дальнейшее взаимоотношение России и США в решении сирийской проблемы. При этом динамика мировых цен, хотя и является позитивной, не оказывает особого влияния на отношение участников рынка к рублю.

Цены на нефть подскочили в пятницу после ракетных ударов США по Сирии, взволновавших мировые рынки. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК поднялась на 1,24% — до $55,57 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,39% — до $52,42 за баррель. США в ночь на пятницу нанесли удар по военной базе на западе Сирии в ответ на химическую атаку в Идлибе. По данным американских властей, около 60 «Томагавков» были выпущены с военных кораблей в Средиземном море по аэродрому в провинции Хомс.