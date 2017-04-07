Фотофакт: в Германии представили первое воздушное такси

9022 Фотофакт: в Гомеле на объездной Mercedes насмерть сбил велосипедиста Сегодня на объездной дороге, ведущей из пятого микрорайона в сторону «Новобелицы», на пешеходном переходе Mercedes насмерть сбил велосипедиста....

3077 Власти хотят продать китайцам акции «Гомсельмаша» Условия и ход работы по вхождению китайских инвесторов в акционерный капитал белорусских организаций будут обсуждены во время визита 8-14 апреля делегации Беларуси в Китайскую...

7798 В Гомеле празднование дня рождения закончилось тяжелой поножовщиной Конфликт между сожителями — ему 19 лет, она постарше — разгорелся, когда закончился праздник и гости разошлись по домам. Отмечали день рождения одного из двух детей сожит...

2263 Житель Мозырского района за убийство соседки приговорен к 16 годам лишения Гомельский областной суд в выездном заседании в Мозыре вынес приговор по делу об убийстве жительницы местной деревни Махновичи, тело которой обнаружил сын-подросток, вернувшись дом...

2292 Подросток избил трёх светлогорских школьников 8 марта 2017 года возле искусственного водоёма в районе АЗС-74 по Авиационной улице, подросток 2001 г.р. избил трёх ровесников. По данным Светлогорского РОВД, данные действия жител...