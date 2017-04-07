Фотофакт: в Германии представили первое воздушное такси

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  • 07 апреля 2017, 10:30
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Немецкая компания E-Volo представила воздушное такси volocopter 2X. В настоящее время модель, которую планируется запустить в производство в 2018 году, проходит испытания.

Модель 2Х предназначена для повседневного использования, отмечает «Мир». В кабине могут летать два человека, сиденья обиты кожей. Вертолетом можно управлять автономно.

Volocopter 2X летает как горизонтально, так и вертикально, работает от электричества.

Фото: designboom.com

Компания E-Volo планирует в будущем разработать четырехместное воздушное судно.


Naviny.by
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