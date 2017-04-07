Впервые за шесть лет войны в Сирии США нанесли удар по правительственным войскам

Ракетный удар по правительственной авиабазе был нанесен в 3:45 по местному времени.





Американские военные корабли, находящиеся в Средиземном море, выпустили по правительственной авиабазе Шайрат в провинции Хомс 59 крылатых ракет типа Tomohawk. По предварительным данным, погибли как минимум четверо сирийских военных, инфраструктуре объекта нанесен значительный ущерб.

Операция стала силовым ответом на атаку с использованием запрещенного химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли 80 человек. США, Турция, Израиль, ЕС и другие государства обвинили в этом военном преступлении правительственные войска, сражающиеся на стороне Башара Асада. Инцидент вызвал дипломатические осложнения вокруг Сирии. Президент США Дональд Трамп немедленно анонсировал возможный силовой ответ, а американские официальные лица призвали Россию отказаться от поддержки Асада. В Кремле в ответ заявили, что эта поддержка «не является безоговорочной».

Применение американскими войсками крылатых ракет стало первым за шесть лет военного противостояния в Сирии прямым ударом по правительственным силам. По данным американских военных, именно самолеты с авиабазы Шайрат нанесли удар химоружием 4-го апреля.