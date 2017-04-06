Европарламент проголосовал за отмену виз для граждан Украины

Депутаты Европарламента проголосовали за отмену виз для граждан Украины. «Yes!» — отреагировал на это Порошенко. Как ожидается, окончательное решение о безвизовом режиме вступит в силу в июне этого года

Европейский парламент подавляющим большинством голосов поддержал введение безвизового режима для граждан Украины. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте органа. Голосование состоялось в рамках пленарного заседания Европарламента в Страсбурге. За законопроект проголосовал 521 депутат, против — 75, воздержались от голосования 36 депутатов.

Решение Европарламента прокомментировал президент Украины Петр Порошенко. «Yes! 521 голос в Европейском парламенте за безвизовый режим с Украиной!» — написал он на своей странице в Facebook.





Теперь решение должно быть подтверждено на заседании комитета постоянных представителей стран — членов Евросоюза (COREPER) с последующим утверждением Советом ЕС. Далее документ должны подписать председатель Европарламента и представитель председательствующего в ЕС государства (Мальта) с последующей публикацией в официальном журнале ЕС. Через 20 дней после публикации решение вступит в силу.

В конце февраля 2017 года переговорщики Европарламента и Совета ЕС согласовали отмену визового режима для Украины. 9 марта отмену виз для граждан Украины поддержал комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.

11 марта глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли сообщил, что отмена визового режима должна вступить в силу «до конца июня».

Украина ведет переговоры об отмене виз с 2008 года. В 2015 году Еврокомиссия объявила, что Киев выполнил все пункты плана подготовки к безвизовому режиму.