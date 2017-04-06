Самодельное взрывное устройство сработало в центре Ростова-на-Дону

В руках мужчины взорвалось самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик.

Взрыв произошел в центре Ростова-на-Дону, пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«Мужчина без определенного места жительства около 6.30 мск нашел пакет и решил проверить его содержимое, в том числе и находящийся там фонарик», — сказал собеседник агентства. По его словам, при включении фонарика сработало взрывное устройство, мужчине оторвало кисть руки.

В пресс-службе областного следственного управления СК РФ заявили, что следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Сейчас следователи на месте производят осмотр места происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказали в ведомстве.

Также расследование обстоятельства взрыва взяла на себя прокуратура Ростовской области.

«Прокуратура поставила на контроль проведение доследственной проверки (обстоятельств взрыва — прим. ТАСС), которая проводится следственным комитетом», — сказали в ведомстве, уточнив, что подробности станут известны позднее.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел около 07:00 мск в районе улицы Социалистическая. Неподалеку от места происшествия находится одна из школ города, территория оцеплена, на месте работают спецслужбы.