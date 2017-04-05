Мужчина, которого подозревали в теракте в метро в Петербурге, потерял работу

Безосновательно обвиненный в организации теракта мусульманин Андрей (Ильяс) Никитин, чья фотография попала в прессу, пожаловался на травлю.

«После того, как мою фотографию СМИ растиражировали как потенциального террориста, я принял решение пойти в полицию, чтобы дать пояснения. В полиции мои объяснения приняли и все подозрения с меня были сняты, — цитирует Никитина “ИсламНьюс”. — Однако эта история очень сильно осложнила мне жизнь. Вчера я не смог улететь домой — другие пассажиры отказались лететь со мной одним рейсом. К тому же я лишился работы: сегодня мой работодатель в Нижневартовске сообщил о моем увольнении, сославшись на просьбу регионального Следственного комитета. Меня, моих близких и друзей повсюду выслеживают репортеры, которые ранее уже называли меня террористом. В итоге я не могу даже предпринять попытку улететь. Прошу вас не гоняться за мной и дать мне жить своей жизнью».

В пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО по поводу ситуации с Никитиным официально сообщили следующее: «Информация о том, что сотрудники следственного управления по округу обратились к работодателю Никитина в городе Нижневартовск с просьбой его увольнения, которая была опубликована в некоторых СМИ, не соответствует действительности». Источники Znak.com в силовых структурах ХМАО усомнились в том, что местные правоохранители могли проявить подобную инициативу в отношении дальнобойщика, так как делом о взрыве в питерском метро вместе с ФСБ занимаются следователи центрального аппарата СКР в Москве.

Напомним, в день теракта в метро Санкт-Петербурга Андрей Никитин был объявлен в розыск по подозрению в причастности к подготовке взрывов. «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что камера запечатлела предполагаемого террориста после взрыва в метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». «Один из них — который заложил сработавшее впоследствии взрывное устройство в вагоне метро, а второй — оставивший бомбу на станции “Площадь Восстания”», — заявил источник.

А телеканал РЕН-ТВ опубликовал запись, на которой было видно, как мужчина стоит на «Сенной площади» уже без портфеля. При этом он смотрит в телефон. Уточнив для себя какую-то информацию, он уходит. Мужчину на площади зафиксировала и другая камера наблюдения. На кадрах записи было видно, что предполагаемый виновник взрыва простоял на улице какое-то время. Также мужчину сняла камера в вагоне поезда.

Позже выяснилось, что мужчина в мусульманских одеждах и с бородой, чьи фотографии с камер видеонаблюдения появились после теракта в метрополитене Санкт-Петербурга, — Андрей Никитин, родом из Башкирии, является выпускником Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, которое готовит кадры для ВДВ. Он служил в Чечне, вышел в отставку в звании капитана, принял ислам, взяв себе имя Ильяс. В Нижневартовске мужчина работал дальнобойщиком.

Еще одна жительница Югры — 22-летняя студентка из Сургута Евгения Бахлыкова, оказалась пострадавшей в результате взрыва в вагоне в метро Санкт-Петербурга.

Взрыв в вагоне поезда петербургского метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел 3 апреля. В результате погибли 14 человек, пострадали более 50. Теракт осуществил смертник. Следствие считает, что это был 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. По версии следствия, он же оставил вторую бомбу на станции метро «Площадь Восстания», ее удалось вовремя обезвредить.