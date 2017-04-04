СК РФ: Исполнителю теракта в петербургском метро 22 года

Теракт в метро Петербурга совершил Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения, объявил Следственный комитет России.

Эксперты-криминалисты также обнаружили генетические следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро «Площадь Восстания», в которой находилось взрывное устройство.

Ранее 4 апреля представители Государственного Комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии заявляли, что «возможным исполнителем теракта, по предварительным данным, является уроженец Оша, ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения».

По данным РБК, правоохранительные органы Киргизии допрашивают родных и близких Джалилова. Допросы, сообщил изданию представитель ГКНБ, проводятся в Ошском областном управлении комитета.

Днем 3 апреля в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт» произошел взрыв. Погибли, по последним данным Минздрава, 14 человек, более 50 получили ранения. Взрывное устройство, как выяснилось в ходе следствия, привел в действие смертник. Еще одна несработавшая бомба была найдена в сумке на станции метро «Площадь Восстания».