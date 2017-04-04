Число жертв теракта в метро Петербурга выросло до 14
- 04 апреля 2017, 12:55
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Места: Санкт-Петербург (139)
Метки: Политика (12632)
В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли около 10 человек — фото, видео
Опубликовано фото человека, которого уголовный розыск ищет в связи со взрывом в петербургском метро
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