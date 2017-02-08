В Донбассе убит командир сепаратистов Гиви

В самопровозглашенной Донецкой народной республике погиб командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный по своему позывному Гиви. Об этом рассказали представители ДНР.

Гиви погиб в результате взрыва утром 8 февраля. «Это продолжение террористической войны, начатой украинскими силовиками против жителей Донбасса», — заявили в руководстве сепаратистов.

Как передает «Лайф», Гиви был убит в результате покушения в своем кабинете.

Ранее сообщалось, что во время обстрелов в пригороде Донецка Гиви получил ранение в ногу. По данным «Интерфакса», уже 4 февраля комбат «Сомали» снова вернулся в строй.

Гиви и его подразделение получили известность после боев за Славянск и Иловайск в 2014 году. Батальон «Сомали» также принимал участие в боях за аэропорт Донецка. В 2015 году за участие в вооруженных формированиях сепаратистов Толстых включили в санкционный список Евросоюза.

Осенью 2016 года был убит другой известный полевой командир отрядов ДНР Арсен «Моторола» Павлов. В лифт его дома заложили самодельное взрывное устройство.