Интервью с автором Ждуна. «Эта скульптура изменила мою жизнь»

О скульптуре голландской художницы Маргрит ван Брифорт на родине знают гораздо меньше, чем в России и Украине. Изображение вызвало шквал интереса у интернет-пользователей и прославилось под именем Ждун.

В интервью Би-би-си молодая голландская художница рассказала о неожиданных предложениях, которые теперь ей поступают: например, от мэрии украинского города Днепр.

С автором скульптуры беседовала корреспондент Би-би-си Ольга Ившина.

Би-би-си: Ваша скульптура наделала много шуму в русскоязычном сегменте интернета. Но вот о вас мы почти ничего не знаем...

Маргрит ван Брифорт: Я начинающий художник. Недавно закончила обучение и теперь могу называть себя начинающим скульптором. В основном я занимаюсь именно скульптурой. Когда я училась в художественном училище, я рисовала и картины. Но потом поняла, что это не для меня и сосредоточилась на скульптуре. Мне нравится, что скульптура — в отличие от картин — объемна. Мне нравится творить. Пытаюсь и зарабатывать этим на жизнь, продавать свои работы.

Би-би-си: Имела ли ваша скульптура где-то такую же популярность, как в России и на Украине?

Маргрит ван Брифорт: Я читала, что еще в Казахстане люди очень интересуются. В других странах такого фурора не было. Вообще скульптура появилась еще весной 2016 года. Но это не вызвало никакого шума. А зимой 2017 года в Лейден приехала женщина из России. Она сделала фотографию моей скульптуры и разместила ее на каком-то сайте. Кажется, он называется Pikabu. И тогда случился взрыв интереса.

Би-би-си: Как вы узнали об этом?

Маргрит ван Брифорт: Это было очень неожиданно. У меня в «инстаграме» вдруг начали появляться десятки и десятки читателей из России. Я не понимала почему, но сперва не придала этому особого значения.

Потом читателей из России стало больше, чем из Голландии. Это было очень забавно. Я попыталась понять, что происходит, забивала поисковые запросы через Google. Увидела сообщения на русском о скульптуре, пыталась перевести их.

А потом мне написала эта женщина — автор поста на Pikabu — и рассказала, как все началось. Я читала, что скульптуре даже дали очень забавное имя — Ждун. Я с трудом его произношу, но оно мне нравится.





Би-би-си: Чувствуете себя знаменитой?

Маргрит ван Брифорт: Нет, конечно, нет. Хотя мне приходят сотни сообщений от русскоязычных пользователей. И много-много людей из России и Украины подписались на мои аккаунты в соц сетях. Еще меня закидывают запросами российские журналисты. В какой-то момент меня настолько завалило всем этим, что я чуть не расплакалась. Я позвонила отцу посреди ночи и попросила помочь. Теперь он со мной разбирается со всем этим.

Би-би-си: Вас удивил такой интерес со стороны жителей России и Украины?

Маргрит ван Брифорт: Да. Это было очень неожиданно для меня. У меня весь «фейсбук» завален сообщениями. Люди пишут, как им понравилась моя скульптура, присылают забавные изображения. Я даже знаю теперь, что у вас они называются мемы. Я прочитала в интернете, что в России и Украине у людей есть большой опыт ожидания в очередях. И им очень близок образ мысли моего Ждуна, они его понимают. Правда, я сама никогда не была в России и не могу этого подтвердить.

Би-би-си: Хотели бы приехать?

Маргрит ван Брифорт: Да, очень! Хотелось бы приехать и самой понять, почему моя скульптура так популярна. Еще мне пришло предложение из Украины — от мэрии города Днепр — они хотят, чтобы я сделала там двухметровую статью Ждуна. Это предложение пришло мне в «Фейсбуке», так что я даже не знаю, насколько это серьезно. Было бы здорово, если бы вы уточнили.

(В горсовете Днепра Украинской службе Би-би-си подтвердили, что ведут переговоры с автором. Скульптуру планируют поставить в центральной части города, возможно возле самого горсовета.Ждуна решили поставить на волне «мейнстрима», отметили в горсовете.)





«Я и сама все время жду»

Би-би-си: Много времени у вас отнимает творчество?

Маргрит ван Брифорт: Это мое основное занятие сейчас. Трудно рассчитать, сколько часов в день я занимаюсь этим. Когда в разгаре большой проект, и есть вдохновение, не отходишь от скульптуры весь день — даже поесть не сходишь. Иногда все спокойнее, и я работаю часов пять... Трудно точно сказать. Один день бывает не похож на другой.

Би-би-си: Расскажите, как появилась эта скульптура?

Маргрит ван Брифорт: Больница при Лейденском университете дала мне что-то вроде гранта. Мы договорились, что я, в свою очередь, сделаю для них какую-нибудь скульптуру. Я начала думать, что сделать, и однажды обратила внимание на людей, которые сидят в очереди к врачу в ожидании диагноза. Мне показались интересными их эмоции, и я решила сделать такого ожидающего персонажа.





Би-би-си: А вам самой часто приходится чего-то ждать?

Маргрит ван Брифорт: Неожиданный вопрос! (смеется) Да, пожалуй. Жду, когда кто-нибудь купит мою работу, жду следующую выставку. Начинающему художнику приходится немало ждать. Ждешь и надеешься, что получишь какой-нибудь новый заказ.

Би-би-си: Выходит, вы часто бываете в том же положении, что и ваша скульптура?

Маргрит ван Брифорт: О да! Знаю, что он чувствует! (смеется)









Би-би-си: Уже есть план, что будете делать дальше?

Маргрит ван Брифорт: Я получила много сообщений из России с просьбой привезти скульптуру туда. Но все не так просто. Ведь эта скульптура уже продана больнице. Есть предложение сделать копию и ее привезти в Россию, но этот вариант я должна обсудить с больницей.

Я не имею права сделать точную копию. Но если они разрешат сделать, я бы сделала немного другой вариант Ждуна и с радостью привезла бы его в Россию или на Украину. Пока все это на стадии обсуждения. Насчет чуть более отдаленных планов — в мае я должна принять участие в выставке. Надеюсь к этому времени создать новую скульптуру.

Би-би-си: Какие бы еще эмоции или состояния вы хотели бы изобразить?

Маргрит ван Брифорт: Мне интересны такие пограничные состояния. Например, где-то между счастьем и грустью.

Би-би-си: А есть у вас любимый мем со Ждуном?

Маргрит ван Брифорт: Самое любимое — не изображение даже, а видео, на котором Путин стоит вместе со Ждуном. Кажется, они ожидают президента Турции. Еще мне очень нравится, когда Ждуна помещают внутрь знаменитых картин. Некоторые сделаны очень здорово.





Би-би-си: Есть сообщения, что кто-то в России пытается зарегистрировать торговую марку Ждуна. Как вы относитесь к этому и делаете ли что-то в этом отношении?

Маргрит ван Брифорт: Конечно, я против, чтобы кто-то крал плоды моей работы. Но в Голландии очень сложно найти юриста, который бы разбирался в особенностях законов в области авторского права в России. Но я работаю над этим. К счастью, многие русскоязычные люди на фейсбуке предлагают мне свою помощь.

Би-би-си: Не жалеете, что Ждун достался больнице? Ведь сейчас его можно было бы продать гораздо дороже.

Маргрит ван Брифорт: Нет, конечно не жалею. Он по праву принадлежит им. И он был вдохновлен этой больницей. Это только вторая работа, которую мне удалось продать. Но Ждун, конечно, изменил мою жизнь. Надеюсь, в будущем эта история мне поможет. Я только в начале пути.