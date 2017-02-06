В Украине разворовали кредит Всемирного банка. Генпрокуратура проводит расследование

Генеральная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном деле по фактам хищения средств из кредита Всемирного банка. Об этом говорится в постановлении Печерского суда Киева от 30 января.
Следователи установили, что на протяжении 2007-2013 годов Всемирный банк предоставил под гарантии украинского правительства нескольким областям Украины кредит в рамках реализации совместного проекта «Развитие городской инфраструктуры».
Главным исполнителем проекта было Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ.
Средства предназначались для реконструкции и модернизации объектов, принадлежащих коммунальным предприятиям, которые ведут деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения. Деньги направлялись напрямую предприятиям.
Однако руководители ряда региональных предприятий перечисляли выделенные им деньги на счета фиктивных компаний. При этом они существенно завышали стоимость якобы выполненных работ, а в некоторых случаях они не выполнялись вообще.
В дальнейшем безналичные средства переводились в наличные с помощью конвертационных центров.
Ранее во Всемирном банке пожаловались на Украину. В банке считают, что глобальная проблема Украины в неспособности освоить выделенные ей деньги.
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