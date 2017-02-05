В Вене по подозрению в терроризме задержали 22 выходца из Чечни

В Вене (Австрия) по подозрению в терроризме полиция задержала 22 выходца из Чечни, сообщают информагентства.

Накануне вечером полиция австрийской столицы задержала 22 выходца из Чечни, у которых были изъяты автомат, пистолет и множество боеприпасов. Операция по задержанию проводилась правоохранителями при поддержке антитеррористического подразделения после получения сообщения от местных жителей о большом скоплении людей в районе Флоридсдорф Вены.

Часть подозреваемых заявила полицейским, что они находились на прогулке после свадебного торжества. Впоследствии неподалеку в снегу было обнаружено оружие. Сообщается, что возраст задержанных — от 25 до 47 лет. По информации газеты Kleine Zeitung, их подозревают в терроризме.