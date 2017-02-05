Грузия получила безвизовый режим с ЕС, на очереди — Украина

На прошедшей неделе Евросоюз предоставил гражданам Грузии право въезжать на свою территорию без Шенгенских виз. Уже весной ожидается, что право свободного посещения получит и Украина.





Безвизовый режим для Грузии и Косово одобрили депутаты Европарламента на специальной сессии 2-го февраля.

После одобрения Европейским Советом, решение вступит в силу. Граждане этих стран смогут въезжать в Шенгенскую зону просто при наличии биометрических паспортов.

Находиться на территории ЕС без специального разрешения можно будет до 90 дней в течение одного года.

Безвизовый режим для Грузии стал возможен благодаря участию страны в программе Евросоюза Восточное партнерство, которая предназначена для выстраивания добрососедских стран с шестью бывшими советскими республиками: Украиной, Грузией, Молдовой, Беларусью, Арменией и Азербайджаном.

С Грузией переговоры велись с 2012 года, в 2015 году Европарламент признал, что страна выполнила все основные условия, необходимые для получения безвизового режима. Жители Молдовы пользуются такой привилегией с 2014 года.

Чрезвычайно близко подошла к этому порогу и соседняя с Беларусью Украина.

Местные СМИ сообщают, что безвизовый режим для нее должен быть одобрен уже этой весной. Фактически это означает, что украинцы смогут свободно посещать Европу с июля, в худшем случае — с осени 2017 года.

Здесь проблема пока заключается только в том, чтобы утвердить механизм приостановки. Хотя сегодня это видится уже чисто технической процедурой, поскольку одобрен европейскими структурами он был еще в декабре 2016 г.

Таким образом, программа Восточного партнерства принесла достаточно чувствительные бонусы уже трем пост-советским странам: Молдове, Грузии и Украине.

С Беларусью все намного сложнее. Наша страна является мировым лидером по получению населением Шенгенских виз на душу населения — в последние годы эта цифра стабильно находилась на уровне 800 тыс. — 1 млн. в год. Однако белорусские власти показывают удивительную способность тормозить переговорные процессы там, где, казалось бы, этого можно было избежать. В результате белорусы находятся в наихудшем положении по сравнению со всеми иными странами бывшего соцлагеря. У нас пока не просто нет безвизового въезда, у нас нет даже облегченного режима, который есть даже у России — россияне платят за Шенген всего 35 Евро, в отличие от белорусов, которые вынуждены раскошеливаться по полной и оплачивать сборы в размере 60 Евро.