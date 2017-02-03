В центре Москвы сторожевые псы загрызли вдову известного советского диктора

В центре российской столицы сторожевые собаки насмерть загрызли пожилую женщину 1937 года рождения. Трагедия разыгралась возле здания Минспорта. Погибшая оказалась вдовой известного советского диктора Кирилла Ваца.

По словам одного из охранников, тело пенсионерки с травмами, характерными при нападении собак, обнаружил кинолог. На место были вызваны представители охраны и и врачи скорой помощи.

Оказалось, что отвечавший за животных сотрудник выпустил их на прогулку, а сам покинул на время рабочее место. Вернувшись, он увидел растерзанную охранявшими территорию немецкими овчарками пожилую женщину.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Добавим, что Кирилл Вац был известным в СССР диктором и переводчиком-синхронистом. Также он снимался в кино. Его не стало в 2011 году.