Стройка 2-02 - 05-02:

В Viber появились секретные сообщения

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  • 03 февраля 2017, 11:10
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Разработчики приложения Viber выпустили обновление как для устройств на базе Android, так и для гаджетов с операционной системой iOS. Версия Viber 6.6.0 обзавелась секретными сообщениями, короткими видеопосланиями и поиском по стикерам.

Обновление поможет пользователю решать, когда отправленное сообщение исчезнет из переписки: оно удалится через указанное время после просмотра собеседником. Функцией коротких видеосообщений можно воспользоваться, удержав кнопку голосового сообщения. Снятое вами видео отобразится в чате, его длительность не может превышать 30 секунд.

Появилась возможность поиска в коллекциях стикеров прямо в чате. Для быстрого доступа необходимо набрать @stickers или кликнуть по символу «@».

Также можно полностью очистить все сообщения с каким-либо собеседником, не удаляя при этом сам чат.

Метки: Общество (25598)

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Yavid 30-01 05-02:

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