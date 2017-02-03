В Viber появились секретные сообщения

Разработчики приложения Viber выпустили обновление как для устройств на базе Android, так и для гаджетов с операционной системой iOS. Версия Viber 6.6.0 обзавелась секретными сообщениями, короткими видеопосланиями и поиском по стикерам.

Обновление поможет пользователю решать, когда отправленное сообщение исчезнет из переписки: оно удалится через указанное время после просмотра собеседником. Функцией коротких видеосообщений можно воспользоваться, удержав кнопку голосового сообщения. Снятое вами видео отобразится в чате, его длительность не может превышать 30 секунд.

Появилась возможность поиска в коллекциях стикеров прямо в чате. Для быстрого доступа необходимо набрать @stickers или кликнуть по символу «@».

Также можно полностью очистить все сообщения с каким-либо собеседником, не удаляя при этом сам чат.