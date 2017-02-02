Трамп опередил Путина по числу упоминаний в российских СМИ

Президент США Дональд Трамп в январе стал самой упоминаемой персоной в российских СМИ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «Системы комплексного анализа новостей» (СКАН).
В общей сложности на долю американского лидера пришлось свыше 202 тысяч ссылок в материалах отечественных СМИ. Президент России Владимир Путин занял в этом рейтинге второе место с результатом в 147,7 тысячи ссылок. В тройку лидеров также вошел экс-хозяин белого дома Барак Обама, упоминавшийся российскими МСИ более 61 тысячи раз.
В число наиболее интересных для СМИ персон вошли также глава правительства РФ Дмитрий Медведев, президент Украины Петр Порошенко, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и глава МИД России Сергей Лавров.
Рейтинг был составлен на основе материалов, поступавших в базу данных СКАН из центральных и региональных СМИ, информагентств, телеканалов, радио и интернет-сайтов.
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