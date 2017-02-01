Стройка 2-02 - 05-02:

Украина обвинила Россию в обстреле своего самолета над Черным морем

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  • 01 февраля 2017, 18:51
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Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил на своей странице в социальной сети, что сегодня самолет Военно-морских сил Украины Ан-26 был обстрелян над Одесским газовым месторождением в Черном море.

По его словам, обстрел велся с «ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек из стрелкового оружия» во время осуществления «тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения», пишут Naviny.by.

Глава военного ведомства также сообщил, что в результате обстрела самолету были нанесены повреждения.

Люди в материале: Степан Полторак (1)

Метки: Политика (12370)

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Yavid 30-01 05-02:

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