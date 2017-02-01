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Президент Туркменистана спел своим избирателям песню о луче счастья

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  • 01 февраля 2017, 12:51
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Накануне президентских выборов в Туркменистане нынешний президент Гурбангулы Бердымухамедов посещает различные регионы страны. В рамках предвыборной кампании он посетил Ахалский велаят, где встретился с коллективом строителей газохимического комплекса.

Сообщается, что строители спели руководителю Туркменистана песню под гитару. В ответ он исполнил песню собственного сочинения Bagt nury («Счастья луч»).

Выборы президента в киарне пройдут 12 февраля. На высший государственный пост претендуют девять кандидатов.

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Метки: Политика (12370), Шапито (48)

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Yavid 30-01 05-02:

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