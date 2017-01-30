В Германии шестеро молодых людей найдены мертвыми после вечеринки

Полиция Германии расследует гибель шести молодых людей и девушек в городе Арнштайн, тела которых обнаружил отец двух из них. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, мужчина обнаружил в беседке около своего дома тело своего сына и дочери, а также четырех их знакомых. Возраст погибших — от 18 до 19 лет.

Как отмечается, ранее в этом доме молодые люди устроили вечеринку.

Полиция расположенного неподалеку города Вюрцбург сообщила, что причина и обстоятельства гибели неизвестны. Никаких сообщений о преступлении они также не получали.