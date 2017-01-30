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В Германии шестеро молодых людей найдены мертвыми после вечеринки

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  • 30 января 2017, 09:02
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Полиция Германии расследует гибель шести молодых людей и девушек в городе Арнштайн, тела которых обнаружил отец двух из них. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, мужчина обнаружил в беседке около своего дома тело своего сына и дочери, а также четырех их знакомых. Возраст погибших — от 18 до 19 лет.

Как отмечается, ранее в этом доме молодые люди устроили вечеринку.

Полиция расположенного неподалеку города Вюрцбург сообщила, что причина и обстоятельства гибели неизвестны. Никаких сообщений о преступлении они также не получали.

Места: Германия (46)

Метки: Происшествия (10030)

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Yavid 30-01 05-02:

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