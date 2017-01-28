В Калифорнии началась официальная кампания за отделение от США

В американской Калифорнии началась официальная кампания за отделение от Соединенных Штатов. Сторонники идеи Calexit рассчитывают собрать 600 тысяч подписей за проведение референдума о выходе из США. Сбор подписей продлится 180 дней.
Два дня назад министр внутренних дел Калифорнии официально разрешил начать эту процедуру. Подписи 600 тысяч человек — это 8 процентов от всего населения штата. Если это удастся, то в ноябре 2018 года жители Калифорнии сначала проголосуют за отмену двух положений местной конституции, согласно которым их штат является неотъемлемой частью США, а конституция Соединенных Штатов — основным законом страны.
Собственно референдум об отделении от США может состояться весной 2019 года. Для Calexit нужна явка по меньшей мере половины избирателей, зарегистрированных в штате, и положительный ответ не менее 55 процентов участников голосования, сообщает Немецкая волна со ссылкой на американские СМИ.
Инициаторы отделения Калифорнии от США подали генпрокурору штата петицию о проведении референдума в ноябре 2016 года, после победы Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов. За него проголосовали только 31,5% калифорнийцев, в то время как за Хиллари Клинтон отдали голоса 61,5% участников голосования.
По численности населения Калифорния — крупнейший американский штат. Там проживает 39 миллионов человек. По площади территории он на третьем месте в США.
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