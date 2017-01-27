Госдума постановила: в России теперь можно безнаказанно бить жен, мужей и детей

Государственная дума приняла законопроект о декриминализации побоев в семье. В третьем и окончательном чтении за документ проголосовали 380 депутатов, против — трое. Трансляция заседания ведется на сайте Думы.

«Получается следующая ситуация, что люди наказываются за обстоятельства, не имеющие отношения к правонарушению. Если мать-одиночка даст сыну затрещину, она становится уголовницей. А постороннего дядю накажут административно», — заявил во время обсуждения депутат от «Единой России» Андрей Исаев.

Представитель правящей партии напомнил, что ситуация с уголовной ответственностью за побои в семье привела в Европе к появлению «павликов морозовых». Исаев рассказал, что там суды лишают матерей и отцов родительских прав по заявлениям детей.

Против законопроекта выступили ЛДПР и КПРФ.

Принятый Думой законопроект переводит побои в отношении близких в категорию административных правонарушений. Авторы документа объясняют свою инициативу тем, что побои в семье были ошибочно оставлены в Уголовном кодексе, когда летом 2016 года был принят более общий закон о декриминализации побоев.

После одобрения документа Советом Федерации и подписания президентом уголовное наказание сохранится только за побои из хулиганских побуждений или по мотивам ненависти или вражды. Соответствующая статья УК предполагает до двух лет лишения свободы.

Побои в семье, в свою очередь, будут наказываться по административной статье, которая предусматривает штраф от 5 до 30 тысяч рублей, либо арест на срок от 10 до 15 суток, либо от 60 до 120 часов обязательных работ. Если такое правонарушение совершено повторно в течение года, то наступает уголовная ответственность с максимальным наказание в виде ареста на срок до трех месяцев.