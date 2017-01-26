В Ватикане Папа и глава Мальтийского ордена поссорились из-за бесплатной раздачи презервативов, глава Ордена подал в отставку

«Глава католического Мальтийского ордена ушел в отставку после острой размолвки с Ватиканом в связи с бесплатными презервативами, ставшей проверкой на прочность авторитета Папы Франциска, проводящего либеральный курс», — пишет в британской газете The Guardian Филип Пуллела.
Как сообщает издание, ссылаясь на заявление рыцарской и
благотворительной организации, расположенной в Риме, 67-летний Великий
магистр Мэтью Фестинг «ушел в отставку после того, как Папа попросил его
об этом на встрече во вторник». Автор статьи напоминает, что Великие
магистры Мальтийского ордена, основанного в XI веке, «обычно остаются на
этой должности пожизненно».
«Фестинг и Ватикан были вовлечены в ожесточенную ссору с тех пор, как
один из высокопоставленных рыцарей ордена, Великий канцлер Альбрехт
Фрайхерр фон Боуследже, был отстранен со своего поста, после того как
благотворительная организация устроила раздачу презервативов в рамках
здравоохранительного проекта для неимущих», — говорится в статье. Как
поясняет автор, Боуследже обратился к Папе, а тот «назначил комиссию из
пяти членов, которая должна была разобраться в необычных обстоятельствах
увольнения».
«Британец Фестинг осудил папскую комиссию как вмешательство в
суверенные дела ордена, обвинил ее членов в наличии у них конфликта
интересов и, бросив вызов, учредил свою собственную внутреннюю
комиссию», — пишет издание. «Ожидалось, что комиссия Папы доложит ему о
своих заключениях в январе», — добавляет автор статьи.
«Церковь не разрешает использование презервативов в качестве
контрацепции, заявляя, что воздержание и моногамия в гетеросексуальном
браке — лучший способ остановить распространение СПИДа», — напоминает
журналист.
«Франциск заявил, что он хочет, чтобы Церковь с 1,2 млн верующих
избегала так называемых "культурных войн" из-за моральных поучений, а
вместо этого была бы милосердна к тем, кто не может жить по всем ее
правилам, в особенности — к бедным», — отмечает в заключение автор.
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