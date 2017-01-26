В Ватикане Папа и глава Мальтийского ордена поссорились из-за бесплатной раздачи презервативов, глава Ордена подал в отставку

«Глава католического Мальтийского ордена ушел в отставку после острой размолвки с Ватиканом в связи с бесплатными презервативами, ставшей проверкой на прочность авторитета Папы Франциска, проводящего либеральный курс», — пишет в британской газете The Guardian Филип Пуллела.

Как сообщает издание, ссылаясь на заявление рыцарской и благотворительной организации, расположенной в Риме, 67-летний Великий магистр Мэтью Фестинг «ушел в отставку после того, как Папа попросил его об этом на встрече во вторник». Автор статьи напоминает, что Великие магистры Мальтийского ордена, основанного в XI веке, «обычно остаются на этой должности пожизненно».

«Фестинг и Ватикан были вовлечены в ожесточенную ссору с тех пор, как один из высокопоставленных рыцарей ордена, Великий канцлер Альбрехт Фрайхерр фон Боуследже, был отстранен со своего поста, после того как благотворительная организация устроила раздачу презервативов в рамках здравоохранительного проекта для неимущих», — говорится в статье. Как поясняет автор, Боуследже обратился к Папе, а тот «назначил комиссию из пяти членов, которая должна была разобраться в необычных обстоятельствах увольнения».

«Британец Фестинг осудил папскую комиссию как вмешательство в суверенные дела ордена, обвинил ее членов в наличии у них конфликта интересов и, бросив вызов, учредил свою собственную внутреннюю комиссию», — пишет издание. «Ожидалось, что комиссия Папы доложит ему о своих заключениях в январе», — добавляет автор статьи.

«Церковь не разрешает использование презервативов в качестве контрацепции, заявляя, что воздержание и моногамия в гетеросексуальном браке — лучший способ остановить распространение СПИДа», — напоминает журналист.

«Франциск заявил, что он хочет, чтобы Церковь с 1,2 млн верующих избегала так называемых "культурных войн" из-за моральных поучений, а вместо этого была бы милосердна к тем, кто не может жить по всем ее правилам, в особенности — к бедным», — отмечает в заключение автор.