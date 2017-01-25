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Во Франции неизвестные ограбили замок семьи Ротшильд

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  • 25 января 2017, 17:05
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В пригороде Парижа неизвестные совершили ограбления замка миллиардера Эдуарда Ротшильда, сообщает радиостанция Europe1.

Неизвестные вскрыли замок на первом этаже здания.

По данным радиостанции, ущерб оценивается в €400 тыс. Помимо денег грабители также украли ювелирные украшения. В настоящее время точная сумма ущерба устанавливается.

Отмечается, что в момент ограбления семьи дома не было, полицию вызвали работники, обнаружившие взлом.

Ранее сообщалось, что Париж борется с последствиями нападений на богачей.

Метки: Криминал (7553)

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Yavid 30-01 05-02:

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